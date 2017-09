Quarante-deux ans après la première édition, le Festival du maïs de Tecumseh s’est terminé le 27 août dernier sur un bilan très positif : température exceptionnelle, achalandage important, kiosques forains, camions de bouffe, spectacles, jeux et manèges ont permis de combler les goûts de tous les visiteurs.

Ce festival particulier, toujours sur la liste des festivals ontariens les mieux cotés depuis plusieurs années marque, en quelque sorte, la fin de la saison estivale. Le choix des dates explique en partie le succès de l’événement puisque presque tout le monde est de retour à la maison. Il y a également le fait que les organisateurs ont su s’adapter à la demande changeante de la clientèle qui, bon an mal an, oscille entre 30 000 et 40 000 visiteurs dont environ 20 % proviennent d’une distance de 40 kilomètres ou plus. Un peu plus du tiers de cette clientèle est âgée de 35 ans et moins, soit des jeunes et des jeunes familles. Les résidents de Tecumseh constituent pour leur part le reste des visiteurs.

Les commanditaires, les partenaires et l’engagement des bénévoles constituent le nerf de la guerre pour cet événement communautaire et familial et cela se remarque partout sur le site, notamment à l’accueil, dans l’affichage ou la propreté exemplaire sur le site. Le site lui-même (parc Lacasse) se prête admirablement bien au déploiement de toutes les attractions sans oublier l’immense parterre devant la scène qui peut accueillir tous ceux qui désirent assister aux différents spectacles.

Cependant, c’est le plaisir de se retrouver à participer à toutes sortes d’activités qui est à la base du succès de la fin de semaine au cours de laquelle, en plus des plats proposés par les kiosques alimentaires, les visiteurs consomment plus de 15 tonnes de maïs.

Photo : les jeux forains toujours aussi populaires.