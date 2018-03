Récemment, Fenyx Nicalenne-Aubin, élève en 6e année à l’école Sainte-Marguerite-d’Youville, avait la responsabilité d’un bébé à titre de gardienne. Tout va pour le mieux jusqu’à ce qu’elle se rende compte que l’enfant a de plus en plus de peine à respirer. Dans cette urgence, elle a le bon réflexe et parvient à dégager les voies respiratoires de la petite fille qui se porte très bien depuis cette mésaventure.

Or, avoir le bon réflexe, quand on a 11 ou 12 ans, ça ne s’improvise pas. Si Fenyx a su quels gestes poser, c’est qu’elle avait assisté à une formation telle que Gardiennes ou gardiens avertis dispensée par le Croix-Rouge. Informé de l’intervention de la jeune fille en situation d’urgence, l’organisme a décidé de lui remettre le Prix du secourisme à l’œuvre.

Le programme Gardiennes et gardiens avertis, qui existe depuis des décennies, a évolué au fil du temps et a été enrichi afin de mettre davantage l’accent sur les techniques de secourisme. Ce cours couvre une vaste gamme de sujets, allant de la gestion des comportements difficiles aux compétences en leadership, en passant par ce que l’on attend de la part des gardiennes ou gardiens d’enfants. Comme le soulignait un responsable de l’organisme devant la classe de 5e et 6e années, la formation accueille maintenant de plus en plus de garçons alors que, dans les premiers temps, il était surtout fréquenté par des filles.

Le 27 mars dernier, la journée scolaire de cette classe a débuté différemment. En attendant l’arrivée des invités, les élèves ont pu profiter de quelques minutes pour échanger avec la directrice de l’école et l’enseignant, notamment à propos de menus de Pâques.

La jeune Fenyx se doutait bien qu’il se passait quelque chose puisqu’elle avait vu ses parents et des membres de sa famille dans le corridor menant à sa salle de classe. Ce n’est que lorsque le représentant de la Croix-Rouge a commencé à relater l’incident qu’elle a vraiment compris que c’était d’elle dont il était question sans toutefois se douter qu’elle recevrait un hommage spécial à cette occasion.

C’est donc une jeune fille très émue qui est venue chercher son prix devant la trentaine d’élèves, la famille, les représentants de la presse et la petite Nora accompagnée de sa mère qu’elle a immédiatement réclamée.

Le programme Gardiennes et gardiens avertis accueille des jeunes de 11 à 15 ans et la formation s’étend sur environ huit heures. Le cours porte sur le sens des responsabilités et le leadership, la prise de décision, la gestion des comportements difficiles et les stades de développement des enfants. La prévention des situations dangereuses et les notions de base en secourisme complètent les enseignements relatifs aux repas et à l’habillement des bébés et des enfants, aux jeux et les changements de couches. Cependant, pour Fenyx et la petite Nora, ce sont les cours en secourisme qui ont fait la différence sans oublier de mentionner le sang-froid dont la jeune gardienne a fait preuve.

PHOTO: Fenyx Nicalenne Aubin et la petite Nora entourées de membres de la famille, de la directrice de l’école et d’officiels de la Croix-Rouge canadienne.