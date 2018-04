Pour une quatrième année consécutive, Expo Arts était présentée à l’école secondaire E.J. Lajeunesse (EJL), le 10 avril dernier. Parents et amis des élèves ayant contribué à l’activité se sont déplacés et ils n’ont pas été déçus de leur soirée.

« Il s’agit avant tout d’un travail d’équipe, précise Diane Humphrey-Léonard, animatrice culturelle à EJL. Plusieurs enseignants ont mis la main à la pâte. Les élèves et même la brigade du cours de cuisine ont fait circuler des hors-d’œuvre parmi l’auditoire ».

Pour débuter la soirée, l’ensemble musical de l’école, le Lajeunesse Jazz, a offert une prestation d’une trentaine de minutes au cours desquelles les musiciens ont démontré un réel talent et une grande maîtrise de leurs instruments respectifs. Ils ont eu droit à de chaudes ovations à la fin de chaque pièce interprétée. Cet ensemble a été créé il y a 13 ans et le passage des générations a été l’occasion pour de nouveaux talents d’émerger. Une dizaine de musiciens passés par ce groupe ont poursuivi leur cheminement dans la musique et certains en ont fait une carrière.

Pour Linda Hébert, enseignante en arts et en français, il s’agissait d’une première expérience. Quelques-uns de ses élèves suivent les deux cours et, questionnée à savoir si elle notait une différence parmi ces derniers, elle a répondu par l’affirmative. « Ils ne sont pas dans la classe d’arts comme ils sont dans le cours de français. Un de mes élèves a des difficultés en français mais, quand il s’installe dans mon autre classe, c’est totalement différent. Il est, au fond, un artiste et c’est là où il s’exprime avec le plus de liberté et de créativité ». Plusieurs paravents donnaient l’occasion de découvrir les talents des participants avec différents médiums.

Pour faire suite au mini récital d’entrée, les invités étaient dirigés vers l’amphithéâtre de l’école où ils ont eu droit, successivement à une présentation de l’école de danse et à une représentation théâtrale. Dans l’ensemble, la soirée a été des plus réussies grâce à ce que Mme Humphrey-Léonard a décrit comme l’effort et le travail de toute une équipe et pour beaucoup, grâce au talent déployé par les élèves.

PHOTO: L’ensemble Lajeunesse Jazz