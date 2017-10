Les commerçants et les habitués du marché public de Windsor qui se tient depuis deux ans à l’intersection de Pélissier et de Maiden Lane ont pu profiter d’un magnifique été et d’un automne exceptionnellement clément de telle sorte, que dans certains cas, les ventes ont augmenté de 20 %. L’activité semble avoir finalement trouvé son emplacement idéal et, comme la ville bloque la rue Pélissier pour la durée du marché, tout le monde pouvait circuler à son propre rythme. Si le bassin de producteurs est resté sensiblement le même, par contre, les clients se sont faits plus nombreux, certains ayant même développé des liens particuliers avec les producteurs. L’annonce est déjà faite pour le retour du marché, au même endroit, à l’été 2018.