Et c’est reparti! Pour la troisième année consécutive, le concours d’épellation Épelle-moi Canada a été lancé le 23 octobre dernier au Salon Richelieu du collège Boréal. Encore une fois Dorine Tcheumeleu, fondatrice et PDG de l’organisation, ainsi que ses partenaires et l’ensemble des bénévoles vont tout mettre en œuvre pour que le plus grand nombre possible d’élèves s’inscrivent et pour que chacun en ressorte gagnant à bien des égards.

En marge de l’édition 2018, la présidente soulignait en effet l’influence positive pour les élèves participants : « À tous les candidats et toutes les candidates, juste le fait de participer au projet littératie ÉMC fait de vous des gagnants ou des gagnantes ».

Épelle-moi Canada a une mission relativement simple même si sa mise en action demande beaucoup d’énergie aux équipes organisatrices. Il s’agit, entre autres, de promouvoir la langue française de même que le bilinguisme auprès des jeunes, d’enrichir l’expérience éducationnelle par l’acquisition et la maîtrise du vocabulaire français de manière à augmenter leur niveau de confiance, leur estime personnelle et leur aisance à s’exprimer en public.

Pour pouvoir participer à la finale régionale qui se tiendra le 2 mars prochain à l’école secondaire catholique l’Essor, les candidats doivent d’abord s’inscrire. La rencontre tenue récemment était en fait une occasion d’ouvrir son dossier auprès de l’organisation. La période d’inscription se déroulera jusqu’au 31 décembre et certains frais s’appliquent pour recevoir le matériel permettant d’améliorer les capacités d’épellation, pour être admissible aux deux rencontre d’entraînement et pour se voir remettre un certificat au terme de la démarche.

La rencontre d’octobre a permis à une trentaine de personnes, dont quelques-uns n’en n’étaient pas à leur première participation, de prendre connaissance du programme et des différentes étapes, en plus de s’inscrire. Si les organisateurs préfèrent ne pas fixer d’objectif quantifiable précis pour la participation à l’édition 2019, par contre, comme le souligne Guy Hopogap, président de secteur ÉMC Windsor-Essex, « nous nous attendons, en partant de l’expérience des deux premières éditions, à accueillir un nombre plus élevé de participants que l’an dernier ». Épelle-moi Canada Windsor-Essex a su, au fil des éditions, aller chercher des appuis dans différents secteurs de la collectivité à commencer par des organisations institutionnelles et communautaires mais également auprès de différents partenaires privés. Les grands gagnants seront connus suite au championnat qui se tiendra le 5 mai 2019.

PHOTO: Guy Hopogap et Dorine Tcheumeleu