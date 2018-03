Ils étaient environ 150 à participer à la finale régionale de la seconde édition de ce concours d’épellation tenue le 3 mars dernier à l’auditorium de l’école l’Essor. « Un excellent niveau de participation pour notre région », souligne Dorine Tcheumeleu d’Épelle-moi Canada à Windsor Essex.

Certains y faisaient leurs premières armes alors que d’autres pouvaient s’appuyer sur l’expérience acquise lors de l’édition de 2017. La compétition s’étire sur plusieurs heures au cours desquelles, par vagues successives, les élèves se présentent devant la table des juges pour trouver la bonne épellation des mots tirés d’une liste qui en compte 400.

Cependant, ils n’arrivent pas au micro sans préparation puisqu’ils ont participé à des répétitions, profité d’outils pédagogiques et se sont entraînés personnellement depuis quelques semaines. Certains vont aller directement puiser dans leur mémoire, demandant même aux juges de répéter le numéro du mot auquel ils sont confrontés. Plusieurs, et c’est là un des trucs utiles qu’ils ont appris à utiliser, vont « écrire » avec un doigt le mot sur la paume de leur main, comme pour le visualiser.

Pour les trois cycles (primaire, moyen et intermédiaire), l’avant-midi sert à déterminer qui se rendra à la ronde finale disputée en après-midi. La tension est alors plus élevée tout comme le niveau de la performance des jeunes. Il faudra plusieurs tours d’épellation, par exemple, pour faire ressortir les trois lauréats d’un des cycles. Dans les deux autres, le tout s’est déroulé plus rapidement. Au final, les dix meilleurs élèves de chaque cycle se sont vus remettre des prix à la fin de la journée, sous les applaudissements des parents venus les encourager. Les trois premiers seront en plus récompensés par une bourse.

Au cycle primaire, Stella Carnevale (3e place, Mgr-Jean-Noël) s’est retrouvée en présence de deux élèves de l’école Georges-P.-Vanier : Danica Jobin (2e place) et Anne C. Hopogap (1re place). Les représentants de Georges-P.-Vanier ont également raflé les 1re (Hailie Jobin) et 2e places (Serge Joe-Mel Hopogap) alors que Wenshi Larivière de l’école Saint-Edmond terminait en 3e position.

Au niveau intermédiaire, la palme est revenue à Mariam Akram de St-Edmond suivie de Thomas Saint-Pierre de l’école Saint-Ambroise et de Yasmina Zegrean de l’école Sainte-Marguerite-d’Youville.

Les gagnants n’ont effectué que la première étape de ce parcours puisqu’ils doivent se retrouver le 6 mai prochain à Toronto pour le championnat provincial/national d’épellation.

Photo (couverture) : Les gagnants, finalistes, bénévoles et commanditaires de l’événement.