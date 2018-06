« Ensemble pour la francophonie et le bilinguisme chez la jeunesse canadienne », tel était l’énoncé imprimé sur les encadrements de photos lors du second gala d’Épelle-moi Canada (EMC) le 10 juin dernier au salon Richelieu du Collège Boréal.

Cette année encore, EMC a connu un grand succès un peu partout en Ontario et, plus particulièrement dans la région couverte par les conseils scolaires francophones. Sans surprise, une centaine de personnes ont accepté l’invitation lancée par l’organisation de se retrouver une dernière fois avant les vacances estivales qui approchent à grands pas.

Parmi les invités, le conseiller municipal Ed Sleiman (Quartier 5) et la présidente et fondatrice de Spelling Bee of Canada, Julie Spence, ont adressé quelques mots à un auditoire gagné d’avance. Les deux ont parlé de l’importance de s’engager auprès des jeunes par des activités comme celle du concours d’épellation. Ils ont également profité de l’occasion pour féliciter les organisateurs de la région et tous les bénévoles qui font que le concours ait connu autant de succès depuis son implantation.

Qui dit gala dit également distribution de marques de reconnaissance et, au cours de la soirée, plusieurs personnes ont été invitées à recevoir un certificat attestant de leur contribution la plupart du temps anonyme. Quelques partenaires institutionnels dont le Conseil scolaire catholique Providence, le Centre communautaire francophone Windsor-Essex-Kent et le Collège Boréal ont été honorés par la même occasion. Une fois le souper et les activités protocolaires terminés, les gens ont assisté à un jeu puis la soirée s’est poursuivie par une danse.

Comme Dorine Tcheumeleu l’a répété à presque chaque rencontre des participants et parents, tous ceux qui s’inscrivent au concours en ressortent gagnants, non seulement au chapitre de leur connaissance du vocabulaire mais également en regard de leur confiance en eux-mêmes, un acquis inestimable pour leur avenir. Un gala semblable sera également présenté à Ottawa dans les prochaines semaines.

PHOTO: Quelques-uns des lauréats 2018 accompagnés d’Yvonne Castillo, Julie Spence, de Dorine Tcheumeleu et son conjoint. (Photo: courtoisie de Tom Sobocan)