Avec la pièce Le Jasmin, Elias Elaneh et la troupe Esprit Essor se sont vus décerner le Prix Première ligne (secteur scolaire) lors de la dernière compétition provinciale du Festival Théâtre Action en milieu scolaire qui se tenait à Ottawa du 12 au 14 avril dernier.

L’édition 2018 a permis aux participants et accompagnateurs, de même qu’au public en général d’assister à une quinzaine de représentations offertes par des écoles secondaires d’un peu partout dans la province.

La région de Windsor-Essex était représentée par les troupes des écoles secondaires E.J. Lajeunesse et l’Essor qui sont montées sur scène le 13 avril. Par le biais d’une programmation et des prestations relevées, la pièce Le Jasmin a retenu l’attention et particulièrement son auteur, Elias Elaneh, qui a mérité le Prix Première Ligne pour le meilleur texte. Pour la Troupe Esprit Essor, il s’agit d’un troisième gain consécutif et d’un septième en 17 ans.

La pièce s’inspire de l’histoire d’une famille qui quitte la Syrie pour échapper à la guerre qui y sévit depuis plusieurs années et dont le bilan humain est très lourd. Elias Elaneh, lui-même originaire de ce pays avait donc, sous la main, le matériel nécessaire pour créer ce drame familial au cours duquel on pénètre dans l’intimité d’une famille.

Il y est question de la résilience et de l’espoir qui perdure devant les bombardements, les enlèvements et tous les dangers. Au-delà des images diffusées dans les médias, il y a une réalité très intime à laquelle les habitants d’un pays en guerre sont soumis et Le Jasmin permettait aux spectateurs de s’imprégner de cet aspect de la vie en zone de combat.

Elias Elaneh n’en est pas à ses premières expériences théâtrales puisqu’il a joué dans plusieurs productions de la troupe depuis qu’il est à l’Essor. Il s’est donc également attribué un rôle dans sa pièce, une première pour lui à titre d’auteur. Ce prix est remis en partenariat avec le Théâtre français de Toronto, le Théâtre du Nouvel-Ontario, Vox Théâtre, le Théâtre du Trillium, le Théâtre de la Vieille 17, le Théâtre la Catapulte, le Théâtre la Tangente et Créations InVivo.

PHOTO : Elias Elaneh avec son Prix Première ligne et le metteur en scène Dillon Orr (Courtoisie Gisèle Hinch)