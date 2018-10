Depuis quelques années, des efforts importants sont consentis par la Ville de Windsor et par Downtown Windsor Business Improvement Association (BIA) afin de revitaliser ce secteur commercial qui, au fil des décennies, avait perdu de son lustre. Depuis cinq ans, on y a tenu des activités qui ont nécessité la fermeture de différentes artères, accueilli des facultés de l’Université de Windsor et une antenne du Collège St. Clair sans oublier les travaux de rénovations majeurs de la rue Ouellette menés depuis deux ans.

Les résultats commencent à se faire sentir mais on a constaté une augmentation de l’itinérance, de la criminalité et du vandalisme sans oublier le phénomène des utilisateurs de drogues dans les ruelles peu ou pas éclairées du centre-ville. Pour contrer cette nouvelle réalité et assurer la sécurité des commerçants et celle des passants, le BIA s’est lancé dans un projet dont les trois premières phases sont maintenant complétées. Il s’agit, tout simplement, d’éclairer ces ruelles et certains recoins sombres de manière à éloigner les fauteurs de troubles ou ceux qui profitent de la relative sécurité de la noirceur pour s’injecter des drogues.

Pour Larry Horwitz, président de l’organisation, « nous avons pris les moyens pour ajouter l’éclairage afin de faire du centre-ville un endroit où on peut commercer ou encore résider de façon sécuritaire et agréable. Nous voulons que les personnes qui circulent à pied en soirée aient le sentiment d’être tout autant en sécurité que durant la journée ». Pour y arriver, il a fallu un investissement de 40 000 $ qui a permis d’installer environ 25 lampes dans les ruelles des rues Wyandotte, Chatham, Victoria et Goyeau. Pour la quatrième étape de ce projet, 15 lampadaires supplémentaires seront ajoutés, notamment autour du Théâtre Capitol.

Le BIA a travaillé en étroite collaboration avec le Service de police de Windsor pour ce projet. Comme l’indiquait Barry Horobin, directeur de la planification et des ressources au Service de police, « il ne s’agit pas seulement d’éclairer les ruelles mais aussi de détecter tous les coins sombres. Au-delà de la quantité de lampadaires installés, c’est la qualité de l’ensemble de l’éclairage qui fait la différence. L’objectif ici est d’éloigner les possibilités d’activités illégales de manière à réintroduire des activités légales dans ces secteurs ». Dans l’avenir, d’autres ruelles pourraient bénéficier de ces éclairages suivant les résultats de l’initiative du BIA.

PHOTO: Au terme de la quatrième phase du projet, 40 de ces lampadaires auront été installés dans des ruelles du centre-ville de Windsor.