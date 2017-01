Le 23 décembre 2016, après quatre mois ardus, le moment longuement attendu par les élèves et le personnel était finalement arrivé : la dernière journée des classes avant les vacances. L’École secondaire catholique E.J. Lajeunesse a accueilli le temps des Fêtes comme tout autre famille très unie, avec ses traditions.

Le matin, les élèves en pyjamas se sont précipités vers la cafétéria, où on leur offrait un petit-déjeuner de gaufres servi par les enseignants. Là et dans le foyer de la musique de Noël jouait, à laquelle les jeunes se sont joints, entonnant leurs propres interprétations de « Mon beau sapin » et « Vive le vent ».

Plus tard dans la journée, certains ont eu la chance de partager leurs talents devant un plus grand public, lors du spectacle offert en après-midi.

Parmi les numéros, il y avait du chant, du rap, de la musique instrumentale et des performances par l’équipe de danse, le tout animé par deux élèves et le moniteur de langue.

« C’est toujours une bonne expérience de performer pour mes amis, surtout avec l’ambiance aujourd’hui », a déclaré le rappeur Danny Mbuecky, également connu sous le nom d’artiste Danny Baby.

Les élèves et le personnel sont revenus en classe le 9 janvier dernier avec de beaux souvenirs des Fêtes et prêts à reprendre la cadence après un repos bien mérité.

Anna Plante est en 11e année à l’École secondaire catholique E.J. Lajeunesse.