La ville de Windsor possède, entretient et développe un réseau de parcs de toutes tailles et à vocations multiples. Évidemment la plupart des gens connaissent le grand parc linéaire entre le pont Ambassador et les installations de Hiram Walker. Il s’agit en fait d’une série de parcs aux missions diverses : promenade, commémoration des héros de guerre, composition florale, jeux pour toute la famille etc.

Cependant, pour peu que l’on entre dans les quartiers, on découvre des équipements dont la vocation est simplement de créer un îlot de fraîcheur fort bienvenu durant les journées caniculaires de l’été. On peut trouver des jeux d’eau à certains endroits ou encore des aménagements ludiques pour les plus jeunes. Sur la rue Bruce, un parc minuscule tient lieu de tout cela et de plus encore. Longtemps, l’entretien du parc a surtout été l’affaire des employés du Service des parcs de la ville mais, depuis quelques années, les résidents du quartier ont décidé de s’approprier un peu plus et, surtout mieux les lieux. Cela commence au printemps par une journée de corvée collective de nettoyage pour ramasser ce que la neige fondue a laissé derrière elle.

Puis, au fur et à mesure que la température se réchauffe et que l’ensoleillement quotidien s’allonge, on voit des amateurs de jardinage se pointer. La façade donnant sur la rue Bruce est la portion du site qui est retenue puisqu’elle profite toute la journée des rayons du soleil alors que des arbres poussent sur d’autres sections. Comme chacun apporte ses matériaux pour délimiter l’espace qu’il occupe avec son jardinet, l’ensemble a un petit côté éclectique qui surprend un peu à l’arrivée mais qui, finalement, fait le charme du projet. Tout près des jardins, les cyclistes ont accès à une station de réparation de vélo localisée à proximité du corridor cyclable créé par la ville il y a quelques années.

Cette année, le parc va se compléter d’équipements de jeux pour les enfants des rues avoisinantes. Au cours de la dernière semaine de juillet, des travailleurs étaient occupés à mettre la dernière main aux installations. Ce quartier de Windsor compte beaucoup de jeunes familles comme en fait foi d’ailleurs l’imposante école primaire située non loin de là. Les installations, multi-générationnelles, vont favoriser la vie de ce quartier localisé à un jet de pierre du centre ville.

PHOTO: Le parc de la rue Bruce a reçu une des autos transformées en pot de fleurs par des artistes de la région.