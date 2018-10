Sans surprise, le maire sortant Drew Dilkens a été reporté à la mairie de la ville de Windsor avec près de 60 % des votes exprimés, confortablement en avance sur Matt Marchand qui a reçu le soutien de 35,5 % des électeurs.

Le maire a été réélu principalement en fonction des résultats de son premier mandat. « Nous avons livré la marchandise » a-t-il souligné en fin de soirée indiquant que le nouveau conseil allait travailler en équipe pour continuer à faire avancer Windsor. Au niveau de la composition du conseil, quatre nouvelles figures font leur arrivée : Kieran McKenzie (quartier 9), Fabio Costante (quartier 2), Jim Morrison (quartier 10) et Gary Kaschak (quartier 8). Ces nouveaux venus, espère M. Dilkens, donneront une teinte plus progressive au conseil municipal. La nouvelle équipe prend place au moment où le taux de chômage à Windsor a recommencé à augmenter et se situe actuellement à 7,3 %, de nouveau supérieur aux moyennes provinciale et nationale. En raison de la perte de nombreux emplois bien payés, le salaire moyen est maintenant plus bas qu’en 2003. Comme un peu partout ailleurs, la main-d’œuvre spécialisée se fait rare. La pauvreté infantile touche un enfant sur quatre malgré les récentes années marquées par la prospérité. Le taux de criminalité, particulièrement dans le centre de la ville, a augmenté de manière significative.

À Tecumseh, Gary McNamara avait déjà vu sa réélection confirmée au moment de la fermeture des mises en candidature. À 64 ans, M. McNamara occupe ce poste depuis 15 ans. Du côté de Lakeshore, Tom Bain a été réélu et entreprend donc un quatrième mandat.

Les conseillers scolaires étaient également en élection le 22 octobre dernier. Cependant, les résultats n’étaient pas encore disponibles au moment d’écrire ces lignes. En raison de pannes dans les systèmes de votation électroniques à partir du domicile, une journée supplémentaire a été ajoutée afin de permettre à tous ceux qui le désirent d’exprimer leur choix. Il faudra ensuite que tous les greffiers acheminent les résultats compilés localement. Les résultats définitifs pourraient être connus d’ici quelques jours.

PHOTO: Drew Dilkens