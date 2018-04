L’école secondaire de Lamothe-Cadillac a mis ses drapeaux en berne à Windsor en mémoire des victimes de la tragédie torontoise. Heurtées par une camionnette sur le trottoir de la rue Yonge, dix personnes ont trouvé la mort le lundi 23 avril, dans le nord de Toronto, tandis que 15 autres ont été blessées. Inconnu des services de police, le suspect, Alex Minassian, âgé de 25 ans et originaire de Richmond Hills, a été arrêté et fait face à plusieurs chefs d’accusation de meurtre et de tentative de meurtre. Depuis la tuerie, les gestes et témoignages de soutien se multiplient en direction des proches des victimes.