Le Centre sportif Saint-Denis de l’Université de Windsor accueillait du 7 au et 9 avril le Championnat national de lutte pour les catégories cadette et junior et, encore une fois, les membres de l’équipe de lutte de l’École secondaire catholique l’Essor ont su tirer leur épingle du jeu. Deux des filles de l’équipe sont reparties avec une médaille d’or et huit autres membres de l’équipe se sont classés parmi les meilleurs au pays.

Pour David Tremblay Sr, les résultats de ce week-end de compétition sont très satisfaisants compte tenu de l’ampleur du tournoi et des enjeux qui y sont rattachés.

« D’abord, toutes les provinces canadiennes étaient représentées lors du Championnat. Il y avait environ 700 athlètes inscrits. De plus, ce championnat comptait pour les qualifications de l’équipe nationale de lutte qui se rendra aux prochains Jeux panaméricains et au Championnat mondial. »

Au niveau ontarien, outre l’équipe locale, M. Tremblay a remarqué la présence de deux autres équipes francophones en provenance de Timmins et de Sudbury. Pour sa part, l’équipe de l’Essor comptait 16 athlètes.

Une première médaille d’or a été remportée par Virginie Gascon (11e année) qui se battait dans la division des 40 kg au niveau Juvénile (17-18 ans). La seconde médaille a été remise à Chloé Helvin. Seule fille dans sa catégorie, elle a donc remporté le titre de championne canadienne par défaut, ce dont elle était « un peu déçue », a souligné l’entraîneur en ajoutant que c’était important qu’elle remporte cette médaille pour la suite des choses.

Virginie Gascon sait donc maintenant qu’elle se rendra en Argentine pour les Jeux panaméricains cet été. Elle mise surtout sur sa technique pour tirer son épingle du jeu lors des combats. « Avec une bonne technique, je peux parvenir à avoir le dessus sur des filles plus grandes que moi », affirme la lutteuse.

David Tremblay Sr enseigne la lutte et entraîne des athlètes depuis un quart de siècle et il peut se targuer d’avoir eu pas mal de succès. Il y a bien sûr son fils David Jr qui travaille maintenant à l’Essor auprès des élèves et qui est également entraîneur-adjoint auprès de l’équipe de lutte, et ce, après avoir représenté le Canada aux Jeux olympiques.

Au fil des ans, une vingtaine de jeunes athlètes de ses équipes se sont rendus au niveau national, ce qui en dit long sur la qualité de l’encadrement qui leur est offert.

En attendant, les membres de l’équipe continuent de s’entraîner en vue des prochaines étapes qui leur permettront d’affronter les meilleurs de la province.

Photo : Shayne Byrne, Chloée Helvin, Virginie Gascon, Kaleigh Prieur et David Tremblay Sr.