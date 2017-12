Si, il y a quelques semaines, l’annonce de l’autorisation donnée au propriétaire du pont Ambassadors de construire un deuxième pont a suscité plusieurs réactions et commentaires, pendant ce temps, l’Autorité du pont Windsor Détroit (APWD) continuait ses travaux dans le dossier du pont Gordie Howe.

Le 24 novembre dernier, l’APWD tenait son assemblée publique annuelle et la rencontre a été l’occasion de faire le point sur l’état d’avancement du dossier du pont nommé en l’honneur du joueur de hockey légendaire des Red Wings de Détroit. Les deux dernières années ont été surtout consacrées à la construction de la plazza douanière du côté canadien. Cette partie de l’équipement est maintenant pratiquement complétée.

Du côté américain, plus de 80% des terrains nécessaires pour la plazza et la route d’amenée vers le pont sont maintenant libérés pour le début des travaux. Conséquemment, l’APDW planifie débuter les travaux d’infrastructures du côté américain au milieu de l’été 2018. Également, au cours de la saison estivale, le consortium privé (qui sera sélectionné au printemps) et l’APDW finaliseront le montage financier du projet de 4,2 milliards de dollars (coût estimé à date). L’étape suivante sera la construction du pont dont on prévoit l’inauguration en 2022, deux ans plus tard que ce qui était initialement prévu.

C’est au milieu des années 1990 que le besoin pour une nouvelle infrastructure transfrontalière a été identifié. On entrevoyait alors la fin de la vie utile du pont Ambassadors et une hausse de plus en plus marquée de l’activité et des échanges économiques des deux côtés de la frontière.

La première décennie du XIXe siècle a été principalement marquée par le choix du lieu où le futur pont serait construit, les multiples tentatives du propriétaire du pont actuel de faire dérailler le projet public et, également, par la conception et puis, la construction de la Promenade Herb Gray complétée il y a environ deux ans. Cette route a également fait l’objet de chaudes discussions entre l’APWD et la ville de Windsor qui avaient deux visions différentes.

Maintenant, avec la perspective de voir apparaître deux ponts offrant six voies de circulation dans les deux directions, certains se posent la question de savoir si la région ne sera pas en surcapacité à cet égard. Selon Dwight Duncan, président de l’APDW, le pont Gordie Howe est nécessaire pour assurer le futur de Windsor, de la région et de la province puisqu’il va permettre une plus grande fluidité dans les transports.

Photo (APDW): un des concepts architecturaux du pont Gordie Howe, vu à partir de Détroit.