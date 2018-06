Pour toute une génération, Andy Warhol est une icône incontournable. Sa vie et son oeuvre ont été racontées, décortiquées, analysées et interprétées à plusieurs reprises. Depuis le vendredi 1er juin et jusqu’au 30 septembre, le Musée des beaux-arts de Windsor (Art Gallery of Windsor) présente, en grande première canadienne, 27 oeuvres de Warhol exposées pour la première fois au Canada.

Andy Warhol: Printed Food Matter est une exposition constituée à partir des collections du musée Andy Warhol de Pittsburgh et, bien qu’elle soit entièrement autonome, elle s’intègre sur le second volet de l’exposition The Sandwich Project, dont la première partie a été présentée l’an dernier.

En 2018, le musée de Windsor présente cinq expositions qui explorent les liens entre l’art et l’économie de l’alimentation, une avenue de réflexion qui a fasciné Warhol pendant de nombreuses années. Illustrateur de métier, il s’était bâti une carrière dans l’illustration commerciale au fil des ans, étant celui qui était le mieux payé à New York, et ce, avant même qu’il ne commence à se produire dans différentes galeries.

En 1965, il se tourne plus vers la production de films expérimentaux qui, selon plusieurs, donnera son envol à cette catégorie de productions nommée « films indépendants ». Warhol sera une figure dominante de la vie artistique new-yorkaise. Mais, s’il a maintenant d’autres intérêts, l’artiste n’en continue pas moins de produire des oeuvres picturales.

Pour l’exposition estivale du musée de Windsor, ce sont justement certaines de ces oeuvres produites entre 1970 et 1980 qui sont présentées. En parallèle avec des oeuvres d’autres artistes portant sur la nourriture, la part de l’alimentation dans la connaissance de l’histoire, l’économie et la culture, l’exposition ouvre une perspective qui est au coeur même de la vie des individus, des familles, des quartiers, etc.

Outre Andy Warhol: Printed Food Matter, les visiteurs auront également droit à un film de Warhol (Eat) et pourront découvrir les oeuvres de huit autres artistes dont sept Canadiens. L’exposition est facilement accessible à un public de tous âges et laisse le loisir à chacun d’en interpréter les composantes suivant son propre point de vue.

PHOTO: Fish; Andy Warhol, 1983