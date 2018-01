Le Bal des présidents du Club Richelieu Windsor (CRW) aura aussi été l’occasion pour introniser trois membres Richelieu au Cercle Horace-Viau : Jean-Guy Brassard, John Cooper et Tom Sobocan.

Le prix Cercle Horace-Viau a été créé en 1988 et est nommé en la mémoire du Dr Horace Viau, l’un des principaux fondateurs du mouvement Richelieu et son premier président-gouverneur. Le prix se veut l’un des moyens privilégiés pour faire connaître la Fondation et recueillir d’importantes sommes pour les œuvres humanitaires de l’organisme consacrées au bien-être de la jeunesse francophone.

Étant donné que M. Brassard était absent le soir de la rencontre, son intronisation sera faite au prochain souper du Club.

John Cooper

John Cooper est membre du CRW depuis 10 ans. Né à Cleveland, en Ohio, M. Cooper est un ingénieur formé à la Carnegie Mellon University de Pittsburgh. Au cours de ses études, il a passé un an en Suisse où il a côtoyé pour la première fois la culture et la langue françaises.

Un premier emploi à Montréal lui fait découvrir notamment la culture québécoise. Le jeune Américain devient passionné de cette réalité qui concerne une partie de ses voisins au nord de la frontière.

Au cours des dernières années, M. Cooper, malgré un emploi qui le fait beaucoup voyager, a investi temps, efforts et enthousiasme dans la reconnaissance et la diffusion du fait français des deux côtés de la rivière Détroit.

Il a initié diverses activités francophones et francophiles – dont la croisière historique du Détroit, les concerts de Noel à la paroisse Ste-Anne de Détroit avec la Chorale du Tricentenaire et les prestations de Marcel Bénéteau aux églises Assomption et Ste-Anne à Détroit.

Depuis plus de deux ans, il œuvre pour réaliser un jour la reconstruction du Fort Pontchartrain de Detroit, une idée venant de la communauté francophone de Windsor.

Tom Sobocan

Tom Sobocan est originaire de Windsor. Il a complété ses études universitaires en chimie et français à Toronto, Ottawa et Grenoble en France. Aujourd’hui, parfaitement bilingue, M. Sobocan enseigne les sciences, les mathématiques et le français aux immigrants africains et haïtiens inscrits au Centre de formation des adultes. Membre du CRW depuis 20 ans, ancien président et vice-président Richelieu, il en est présentement le secrétaire. Depuis quelques années, il est co-organisateur avec le Conseil scolaire catholique Providence du Concours oratoire Richelieu. Il a également été membre du comité SOS CBEF.

PHOTO: Donna Messier Hodgins, John Cooper, Tom Sobocan et d’Albert Nsabiyumva du Richelieu International