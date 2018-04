Les bénévoles se comptent par dizaines de milliers en Ontario. Ils sont une part essentielle du succès de nombreux organismes et, à leur manière, ils contribuent à la prospérité et à la qualité de vie des milieux à l’intérieur desquels ils évoluent. Sans leur contribution, on peut, sans risque de se tromper, parier que la vie communautaire serait passablement plus pauvre.

Le 8 avril dernier, le Club Ciociaro accueillait la cérémonie de remise des distinctions pour les bénévoles de la région, traditionnellement tenue au Club Caboto. Dans le groupe, se retrouvaient des représentants de la société généalogique La Pionnière du Sud-Ouest, des membres du Club de l’âge d’or Jean-Paul II et un bénévole de la troupe scoute Première de Saint-Jérôme de Windsor, Luc Saint-Pierre.

Cette cérémonie suit, depuis longtemps, un protocole bien établi. Après l’ouverture et les explications concernant le déroulement, un invité d’honneur, dans ce cas-ci, le policier Shayne Renaud, s’adresse à l’auditoire pour parler de l’importance du bénévolat dans la vie de chacun et dans le mieux-être de la communauté.

« C’est un moment spécial, dit-il. Vous avez contribué et maintenant, on reconnaît votre engagement, le temps et les compétences que vous avez consacrés bénévolement, aux dépens de temps pour vous-même et vos familles ».

Pour sa part, le député provincial Percy Hatfield (Windsor-Tecumseh) n’a pas manqué de souligner l’apport souvent discret, mais toujours efficace des personnes bénévolement engagées dans l’une ou l’autre des nombreuses causes communautaires ou au gré de leurs passions.

Au total, une dizaine de francophones ont reçu leur épinglette marquant le nombre d’années consacrées à œuvrer, sans autre salaire que la satisfaction de participer et de faire avancer les choses.

PHOTO: Le groupe de francophones honorés en présence du député Percy Hatfield.