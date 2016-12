Les élèves de l’École élémentaire catholique Mgr-Jean-Noël ont participé de nouveau cette année au Grand Partage. Le conseil des élèves, qui s’est occupé de ramasser, compter et emboîter les denrées, avait ciblé un objectif de 4750 denrées. Ils ont ramassé un total de 5894 denrées non-périssables. Quelle générosité de la part de nos familles! La classe de 4e année de Mme Élyse Rousseau a ramassé le plus de denrées. L’école fera un don au Downtown Mission. Les photos laissent voir le total des denrées recueillies (à gauche) et la classe de Mme Rousseau.