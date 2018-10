Le plaisir était au rendez-vous lors de la dernière édition du Festival de la poutine organisée par le Centre communautaire francophone Windsor-Essex-Kent. Quelque 300 personnes en ont profité pour se régaler au complexe Central Athletics de ce plat tout simple composé, à l’origine, de trois ingrédients (frites, sauce brune et fromage).

Depuis quelques années, le populaire met a pris différentes formes : aux légumes, aux fruits de mer et même au foie gras, y compris les multiples variations végétariennes. Il existe même une série de dix livres jeunesse dont le plus récent, et dernier de la série, s’intitule Poutine glacée.

Abordant avec humour un sujet toujours délicat, le roman traite de « quelques thèmes liés à l’adolescence. Les relations intergénérationnelles, le sens des responsabilités, la valeur de l’argent durement gagné et la prise d’initiatives plus réfléchies constituent les éléments clés de cette poutine rafraîchissante pour tout adolescent normal, donc légèrement immature, impulsif et friand d’aventures ».

Lors de cette récente édition du Festival de la poutine, trois versions de ce plat ont été étaient offertes : la traditionnelle, la poutine au bœuf et celle au porc effiloché. Au dessert, les convives ont pu se régaler de mini crêpes agrémentées d’une garniture aux noisettes ou de sirop d’érable.

Pour accueillir et servir tous ces gens, une brigade de bénévoles assurait la gestion des billets, l’approvisionnement en provenance des cuisines et le service pour préparer les poutines selon les goûts de chacun, le tout avec de larges sourires. Dans la plupart des cas, les clients sont venus en groupe d’amis, avec des collègues ou de la famille. Les organisateurs sont repartis satisfaits de l’achalandage et du déroulement de l’événement.