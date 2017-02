Le Festival de la Poutine a eu lieu, le vendredi 20 janvier à Place Concorde, avec la participation d’environ 250 amateurs de ce mets des plus populaires. Les gens pouvaient déguster quatre différentes poutines (classique, porc effiloché, légumes et viande fumée) ainsi que de la tourtière et du pouding chômeur. Le niveau de participation moins élevé qu’à l’habitude semble s’expliquer en partie par le prix demandé, un peu plus élevé qu’à l’accoutumée. Cependant tous les festivaliers sont repartis bien rassasiés.