Généralement, les camps d’été deviennent une source de souvenirs agréables pour les enfants qui les fréquentent. Nouveaux amis, nouveaux animateurs, activité, sorties ludiques constituent le menu hebdomadaire de ces camps. Cette année, une quarantaine d’enfants inscrits au Camp d’été du Centre communautaire francophone (CCFWEK) ont eu la surprise, bien réelle, de voir arriver dans le gymnase de l’école élémentaire Georges-P-Vanier une visiteuse inattendue.

En effet, à peine une semaine après son assermentation à titre de première ministre des Affaires francophones de l’Ontario, Marie-France Lalonde était de passage dans la région de Windsor notamment à titre de ministre de la Sécurité parlementaire et des Services correctionnels de la province. Au cours de son séjour, elle a profité de l’occasion pour effectuer un détour et dire bonjour aux animateurs et aux participants au Camp d’été. La visite, informelle, a été l’occasion pour Mme Lalonde d’échanger avec les enfants du groupe qui sont majoritairement francophones en plus de les suivre dans les différentes activités prévues pour la journée. Comme plusieurs d’entre elles se déroulent simultanément au camp, Mme Lalonde a pu constater à la fois le côté pédagogique mais également ludique de la programmation estivale. Au total, la ministre a passé près de deux heures dans les locaux du camp et a profité de l’occasion pour s’enquérir des habitudes des enfants en regard de leur utilisation de la langue française. Assise par terre, tout comme les enfants et les animateurs, Mme Lalonde a ainsi pu en apprendre un peu plus sur le quotidien des enfants francophones et francophiles de la région.

La création d’un ministère officiel est bien reçue par les intervenants de la région et de la province. Cette décision vient confirmer la volonté du gouvernement de reconnaître le fait français et la contribution des communautés franco-ontariennes au développement de la province et ce, au moment où il est question de modifier le concept de désignation, de la création d’une université francophone ou de développer l’offre active dans le secteur de la santé.

Photos (Courtoisie CCFWEK) : pour échanger avec les enfants, rien de mieux que de s’asseoir avec eux comme l’a fait la nouvelle ministre des Affaires francophones, Marie-France Lalonde.