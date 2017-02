Il n’aura pas fallu longtemps au Csc Providence pour adopter et mettre en branle la Stratégie ministérielle en termes d’éducation internationale de maternelle à la 12e année émise par le ministère de l’Éducation en juin 2015.

Et, comme l’indique Lysande Bisson, responsable du déploiement de la Stratégie ministérielle en éducation internationale, le Conseil a décidé de mettre en œuvre chacun des quatre volets de cette stratégie qui vise à « augmenter le niveau d’internationalisation de tout le monde », qu’il s’agisse des élèves ou des enseignants.

Le premier volet de la Stratégie vise l’expansion des connaissances des élèves notamment par la participation à des activités telles que des stages linguistiques (comme celui de l’an dernier au Mexique ou encore celui qui se déroulera au Québec au niveau du perfectionnement sportif).

Même le visionnement de films étrangers, francophones, lors du Festival international du film de Windsor s’inscrit dans cette démarche tout comme le projet Franco-Planète qui mettra en relation des élèves de la région avec leurs vis-à-vis de la Polynésie française, du Rwanda et d’Haïti.

« On veut que nos élèves découvrent la réalité d’autres francophones un peu partout au monde et qu’ils constatent que la francophonie, c’est très grand et varié », précise Mme Bisson.

Le second volet est axé sur le recrutement d’élèves internationaux. « En participant à différentes activités ou foires de recrutement, on essaie de rencontrer des élèves de la 9e à la 12e année qui veulent venir étudier dans le système d’éducation qui est reconnu mondialement pour son excellence. D’ailleurs, notre Conseil se situe au premier rang sur les 72 conseils de l’Ontario pour son taux de diplomation. »

Si le Conseil vise à attirer une quarantaine de ces élèves par contre, il vise des élèves de différents pays pour éviter que des groupes trop importants arrivent ici et se referment sur eux-mêmes, ayant de ce fait moins d’interactions avec la communauté scolaire mais aussi le milieu de vie où ils doivent s’intégrer.

Il y a quelques mois, le Csc Providence a accueilli une délégation de principaux de l’Académie de Lille. Ce genre de rencontre et d’échange tombe dans le troisième volet de la stratégie et vise directement le perfectionnement professionnel des personnels qui accompagnent et encadrent les élèves.

« Lors de cette visite, ils ont eu l’occasion de rencontrer des directions d’école, des enseignants, des conseillers et des élèves. Dans nos écoles, les gens rencontrés ont été très enthousiastes à parler de leurs pratiques et il y aura des suites avec au moins deux écoles », ajoute Mme Bisson.

Depuis un an, le ministère de l’Éducation a ajouté, dans le cursus de tous les cours enseignés de la maternelle à la fin du cycle secondaire des éléments de la stratégie sous le volet Internationalisation des salles de classe. Selon Mme Bisson, cette approche permet aux élèves, dans un premier temps, de mieux se connaître afin de mieux comprendre les autres communautés francophones dans le monde. « La francophonie, c’est beaucoup plus vaste que le territoire du Conseil », conclut-elle.

Il ne faudra donc pas se surprendre d’entendre parler de plus en plus souvent des actions et interventions du Conseil, des écoles et même des classes dans le cadre du déploiement cette stratégie qui fêtera son deuxième anniversaire en juin prochain.