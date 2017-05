Le 1er janvier 2017 naissait la Caisse populaire Desjardins Sud-Ouest Ontario, issue du regroupement des caisses de Welland et de Pointe-aux-Roches Tecumseh adopté quelques mois plus tôt dans le cadre d’assemblées générales spéciales.

Présidé par Lucie Huot, qui occupait auparavant le même poste à la caisse de Welland, le conseil d’administration comprend sept membres du Niagara et six membres de Windsor-

Essex. Christian Paradis est le directeur général de la jeune caisse qui, incidemment, couvre le plus grand territoire dans le Mouvement Desjardins.

Le 9 mai dernier, au club de golf Rochester Place, les membres étaient conviés à une session spéciale d’information. « Comme la caisse est officiellement entrée en fonction le 1er janvier dernier, nous ne pouvons pas tenir une assemblée générale annuelle au bout de quatre mois. La première AGA se tiendra au printemps prochain, une fois la première année financière complétée au 31 décembres 2017 », a indiqué Mme Huot d’entrée de jeu.

Selon la présidente de la Caisse, les premiers mois se sont déroulés de manière satisfaisante. Évidemment, la grande distance entre Welland et Windsor représente un défi pour les rencontres des comités ou du conseil d’administration, sans négliger le fait que le directeur général doit régulièrement voyager entre les deux régions.

Par contre, selon Mme Huot, il y avait une agréable surprise à la clef. « La plus belle surprise, c’est le nombre de choses que l’on a en commun. On est toutes les deux des régions de vins. Il y a également un certain nombre de fermes ici comme au Niagara. Nous autres, ce sont surtout des vergers et les gens, comme ici, ont une mentalité plus rurale sauf que dans le Niagara, on a quatre sites (Welland, St. Catharines, Port Colborne et Niagara FAlls). On a plus de membres. »

Mme Huot remarque également que dans les deux régions, il y a un fort sentiment d’appartenance régionale dans les Caisses. Malgré cela, le regroupement était une question de « saine gestion pour la Caisse puisqu’on était très petit. Maintenant, la majorité de nos membres sont anglophones, ce qui implique une plus grande variété que par le passé. L’esprit de clocher d’église ne devrait plus exister ».

Elle mentionne aussi que le nouveau président du Mouvement Desjardins, Guy Cormier, est un partisan du développement des Caisses au Québec et en Ontario : « Il est en faveur, pour les Caisses de l’Ontario, de prendre de l’ampleur, d’être plus présentes ».

D’ailleurs, dans un document corporatif présenté aux membres présents, il a indiqué qu’un nouveau fonds d’investissement de 100 millions $, particulièrement axé sur les projets d’entreprise porteurs, sera accessible aux entrepreneurs des deux provinces.

Pour sa part, Christian Paradis a tracé un bilan positif des quatre premiers mois d’activité. Les gens apprennent à travailler ensemble et, même s’il faudra un peu de temps pour intégrer les deux cultures, tout devrait bien se passer selon lui.

Un élément qui viendra certainement aider à cette intégration est la croissance des résultats de la nouvelle Caisse qui a vu l’ensemble de la valeur de ses opérations atteindre 876,89 millions $, en hausse de 7 % depuis le début de l’année. « Si la tendance se maintient, il n’est pas impossible que nous franchissions le cap d’un milliard de dollars d’ici la fin de l’année », a conclut M. Paradis.

Photo : Lucie Huot, présidente de la Caisse populaire Desjardins Sud-Ouest Ontario