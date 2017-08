Il y a un nouveau projet, potentiellement porteur d’emplois dans un créneau non traditionnel à Windsor, le Media Arts Centre (MAC). L’annonce vient d’être faite et, s’il y a encore loin de la coupe aux lèvres, force est de constater que les promoteurs ont été très sérieux dans la phase d’idéation et de préparation.

Le projet MAC vise en partie à convertir un immeuble offrant 2600 mètres carrés de superficie exploitable sur les rues Pélissier et Ouellette afin d’offrir un guichet unique pour les diplômés en Arts et les employeurs des secteurs artistiques. Depuis une dizaine d’années, la vie culturelle de Windsor a pris un bel élan autant au chapitre d’activités aussi prestigieuses que le Festival international du film que dans les écoles où les troupes de théâtre foisonnent et reviennent régulièrement de diverses compétitions régionales ou nationales avec des prix ou des mentions.

Le MAC offrira un lieu permanent, ouvert à tous, qui comprendra des espaces de production, d’enregistrement, de montage sans oublier des locaux pouvant servir d’incubateurs pour des jeunes entreprises dans les différents domaines artistiques. Le site pourra accueillir des pièces de théâtre. Les idées ne manquent pas et ce centre pourrait permettre également de développer une certaine industrie du cinéma à Windsor.

Situé à proximité du centre-ville où l’université inaugurera bientôt sa nouvelle faculté des Arts dans l’ancien manège militaire, le MAC contribuera à consolider ce créneau économique tout en soutenant des créateurs dont le travail pourrait un jour être reconnu à une plus grande échelle.

Rien n’est encore fait cependant et, dans quelques semaines, les promoteurs entendent lancer une campagne de socio-financement afin d’amasser les millions nécessaires à sa concrétisation. Dans trois ans, ils prévoient avoir recueilli l’argent nécessaire pour réaliser leur projet.

Photo : L’immeuble sera reconverti abritera un guichet unique pour les diplômés en Arts et les employeurs des secteurs artistiques.