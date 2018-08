Avant la rentrée, il est important pour votre enfant de retrouver une certaine régularité dans les horaires de sommeil. Devancez progressivement (15 minutes environ) l’heure du coucher, mais également celle du réveil. Et pas d’exception quelques jours avant la rentrée. Cela perturberait à nouveau le rythme de votre enfant et il risquerait d’être décalé pour le jour de la rentrée.

L’été est aussi synonyme d’horaires de repas irréguliers. Profitez de cette dernière semaine de vacances pour reprendre un rythme proche de celui de l’année scolaire. Mangez plus tôt et à des heures régulières. Profitez-en aussi pour mettre de la « forme » dans l’assiette de votre futur écolier en lui proposant une alimentation bien équilibrée. Une astuce? Saupoudrez ses plats et ses desserts avec du germe de blé, concentré en vitamines et minéraux anti-stress.

Le matin, il est également nécessaire que votre enfant reprenne l’habitude d’être actif le plus rapidement possible après le réveil, une fois qu’il a pris son petit déjeuner. Cela peut-être une balade en famille, un jeu de ballon dans le jardin ou autre, l’essentiel est de se bouger. Le soir, en revanche, favorisez le calme. Pas d’activité stimulante après 20 h, mais faites place au con-

traire à l’histoire du soir ou aux

câlins.

Même si la rentrée approche, votre enfant est encore en vacances, laissez-le profiter de ses derniers jours de tranquillité. Si vous avez travaillé ensemble régulièrement pendant l’été, il sera prêt et si vous ne l’avez pas fait, il est un peu trop tard pour s’y mettre. En revanche, c’est le moment de lui proposer des livres qui parlent de l’école. C’est rassurant de voir que son héros préféré est lui aussi concerné par ce grand jour.

N’attendez pas la dernière minute pour acheter les fournitures scolaires. Vous pourriez trouver certains rayons vides et, en plus, cela favorise le stress. Pour les fournitures, pas question bien sûr de céder à toutes ses demandes, mais il est important que votre enfant choisisse au moins un article de prédilection, que ce soit le cartable de ses rêves ou la trousse à crayons à l’effigie de son héros

favori.

SOURCE : Parents partenaires en éducation