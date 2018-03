Pour le département d’histoire de l’Université de Windsor tout comme pour le Centre for Digital Scholarchip de la bibliothèque Leddy, le Chatham Sports Hall of Fame et la famille Harding, le Mois de l’histoire des Noirs 2018 occupera une place spéciale dans l’avenir. En effet, le 23 février dernier, Elizabeth Dowdeswell, lieutenante-gouverneure de la province, et Ontario Heritage Trust leur ont présenté le prix Lieutenant Governor’s Ontario Heritage Award pour le projet Breaking the Colour Barrier: Wilfred « Boomer » and the Chatham Coloured All-Stars.

Le projet a débuté presque par hasard il y a plus de deux ans. Une rencontre non planifiée avec la belle-fille de Wilfred « Boomer » Harding, membre de la première équipe constituée de joueurs Noirs à remporter un championnat provincial de baseball en 1934 (Ontario Baseball Amateur Association’s Intermediate B-1), allait mettre en marche un processus qui a culminé lors de la remise de ce prix d’excellence à Queen’s Park.

Au début, il s’agissait de numériser des photos de cette équipe préservées dans des albums. Une histoire connue de peu de gens allait émerger au fur et à mesure que remontaient à la surface des photographies, des coupures de journaux, des histoires transmises par la tradition orale, des entrevues et des sources documentaires. Le projet, qui ne devait s’étendre que sur quelques semaines, a pris de plus en plus d’ampleur et a permis la conception et la production d’une exposition qui est présentée au Musée communautaire Chimczuk jusqu’au 31 mars.

S’il se conclut comme dans un conte de fées, le parcours de l’équipe n’a pas été de tout repos. Il faut se souvenir qu’à l’époque, il existait un fort sentiment de discrimination envers les Noirs et les membres des Coloured All Stars en ont fait les frais plus souvent qu’à leur tour. Ils ont été l’objet de violence et de mesquineries propres à une époque où il n’était pas souvent bon d’afficher fièrement sa différence.

Au coeur de cette équipe qui a reçu un accueil triomphal à Chatham après avoir remporté le Championnat de 1934, se trouvait Wilfred Harding, dit « Boomer », que l’on décrit comme un athlète complet qui savait tirer son épingle du jeu au baseball, bien entendu, mais également au softball, au hockey et au soccer. D’ailleurs, en 1988, il se verra remettre la Olympic Gold Achievement Medal lors des Jeux olympiques d’hiver à Calgary, soulignant 55 années d’engagement dans le milieu sportif. À l’époque, seulement 17 autres Canadiens s’étaient vus honorés de cette manière.

PHOTO: Une partie de l’exposition découlant du projet