Amherstburg célébrera le 150e anniversaire du Canada les 5 et 6 août prochains avec un concept tout à fait rassembleur.

Située à une trentaine de kilomètres de Windsor, Amherstburg s’est acquis la réputation de présenter un des plus beaux cadres naturels de la région de Windsor-Essex. Longeant la rivière Détroit, juste en face de Boblo Island, elle a été le site de plusieurs escarmouches au XIXe siècle comme en témoigne la présence du Fort-Malden qui présente une exposition détaillée du conflit de 1812 et le Navy Yard Park, un autre site historique du pays.

L’endroit était un chantier naval et a été reconnu comme site historique le 6 octobre 2009. C’est justement à cet endroit que le plus gros canard gonflé au monde viendra s’amarrer pour la durée des célébrations du Canuck It Up Festival. Il ne sera pas seul puisque le grand voilier Appledore V (un schooner) sera également sur place.

L’idée d’inviter le canard géant pour les festivités est en lien étroit avec le fait bien documenté que le secteur d’Amherstburg est l’un des tracés migratoires les plus empruntés par toutes sortes de volatiles à l’automne et au printemps.

Si les oiseaux peuvent se déplacer en volant, ce canard a besoin d’un coup de pouce pour circuler sur l’eau et c’est à l’aide de remorqueurs que l’on déplace cette masse de 11 tonnes, haute de 165 pieds, large de 79 pieds et d’une longueur – du bec au bout de la queue – de 89 pieds au fil du courant.

Parmi les activités qui se dérouleront au cours de cette fin de semaine, il faut noter la reconstitution d’une bataille au Lieu historique national du Fort-Malden. S’y ajoutera le West Coast Lumberjack Show, un spectacle familial mettant en valeur les habiletés diverses des bûcherons et autres travailleurs forestiers. Pour l’occasion, la rue principale d’Amherstburg sera fermée à la circulation pour permettre la prestation de différents spectacles musicaux et de danses populaires.

Le Bureau du tourisme et de la Culture d’Amherstburg s’attend à ce que les fêtes organisées pour le 150e fassent de la ville « l’épicentre de la région pour Canada 150 ».

Photo : le plus gros canard gonflé au monde viendra s’amarrer pour la durée des célébrations du Canuck It Up Festival.