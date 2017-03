Vingt-sept ans après son acquisition de l’édifice connu sous l’appellation Place Concorde et dorénavant Collège Boréal, les locataires communautaires qui y avaient pignon sur rue ont entamé le processus de déménagement vers le 890, rue Walker il y a quelques jours.

« Il va falloir faire plusieurs voyages avant que tout soit transféré dans les nouveaux espaces », soulignait Didier Marotte, directeur général du Centre communautaire francophone Windsor-Essex-Kent (CCFWEK) au lendemain de la fin de semaine du 18 mars. Comme l’organisme disposait des locaux depuis quelques semaines, les employés avaient déjà commencé à y déplacer du matériel, principalement des meubles des bureaux administratifs.

Pendant ce temps, des ouvriers ont effectué différentes tâches dont la construction de nouveaux espaces à l’intérieur de la superficie louée. Fraîchement aménagés, ces locaux accueilleront les Travailleurs d’établissement dans les écoles, l’ACFO, l’Entité de planification des services de santé en français et le journal Le Rempart. Ce dernier conserve cependant un bureau dans les locaux du Collège Boréal.

La fin de semaine du 18 mars a donc été consacrée à déménager les effets de ces locataires. « Maintenant que nos locataires, sauf l’ACFO, sont rendus sur la rue Walker, il nous reste à déménager ce qui appartient au Centre communautaire », précise M. Marotte.

Pour les locataires communautaires qui étaient sur Forest Glade pendant plusieurs années, ce déménagement est chargé d’une certaine émotivité. Les souvenirs rattachés à cet édifice acquis grâce à un effort majeur fourni par la communauté sont nombreux.

« Il y a juste à se rappeler qu’au début, nous avions un souper communautaire et un brunch dominical chaque semaine. Il faut également avoir en mémoire que tout ce qui a été fait a été rendu possible grâce à l’engagement de dizaines de bénévoles », se souvient

M. Marotte.

Le CCFWEK entamera donc officiellement, à compter du 1er avril, un nouvel épisode de son histoire. Quant à l’appellation Place Concorde, elle ne sera plus utilisée dans

l’avenir.

Photo : La première phase du déménagement est maintenant complétée.