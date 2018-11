Samedi le 3 novembre, l’équipe de Radio-Canada à Windsor offrait, pour la deuxième année, l’occasion de participer à une activité liée au Windsor International Film Festival (WIFF).

On se souviendra que l’an dernier c’est sur les terrains de Radio-Canada à Windsor que La guerre des tuques avait été présenté. Cette année, l’équipe a plutôt profité du nouveau pavillon de l’École des Arts créatifs de l’Université de Windsor (SoCA), l’un des trois sites de projections du Festival international du film de Windsor.

Donc, samedi dernier, les gens étaient invités à participer à la journée familiale offerte par Radio-Canada entre 15 h et 18 h. Dès l’entrée, ils étaient invités à se procurer un macaron dont ils pouvaient choisir le motif. Ils pouvaient également se faire photographier à l’Atelier de photos de stars du cinéma. Mais, festival du cinéma oblige, il allait de soi que l’on assiste à des projections de films et le premier, intitulé De Couchiching à la FESFO, produit par Radio-Canada, a certainement captivé les cinéphiles. On y retrace en effet la naissance de la FESFO (Fédération de la jeunesse franco-ontarienne) par le biais d’une rencontre entre ceux qui ont présidé aux destinées de cet organisme depuis quatre décennies. De François Reeves, président fondateur de l’organisation jusqu’à Lydia Philippe, présidente actuelle, ce sont 40 années d’histoire qui sont revisitées dans le cadre de ce documentaire. Sept personnes qui ont joué un rôle dans la FESFO se retrouvent autour de François Reeves : Pablo Mhanna-Sandoval, le président sortant en 2018, Lydia Philippe, nouvellement élue présidente, Rose-Lyne D’Aoust, présidente en 1981, Julie Mitchell, présidente en 1991, Félix Saint-Denis et Judith Charest, deux anciens employés de longue date, et Joey Albert, artiste de cirque. L’intérêt de ce documentaire réside dans la description de l’évolution du fait français dans les écoles au cours des 40 dernières années.

Par la suite, les participants ont assisté à la présentation du film La gang des hors-la-loi de Jean Beaudry, qui relate l’épopée de jeunes qui ont décidé de récupérer le terrain de baseball de leur village. Son père venant tout juste de décéder en mer, le jeune Nicolas a bien l’intention de passer l’été au terrain de baseball de son petit village avec ses amis. Sauf qu’au premier jour des vacances, il y a un problème : le terrain a été cadenassé et est jonché de déchets, car la mairesse du village souhaite s’en servir comme dépotoir. Nicolas et ses amis doivent donc tout nettoyer afin de pouvoir pratiquer leur sport favori. Pour convaincre la mairesse, ils devront remplir les gradins et organiser une vraie partie de baseball. Un feel good movie qui a bien plu à ceux qui s’étaient déplacés.

PHOTO: Lisette Leboeuf et Charles Lévesque se sont prêtés au jeu de se faire photographier avec certains accessoires.