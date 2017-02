Le 3 mars prochain, à la grandeur de l’Amérique du Nord, le film The Shack prendra l’affiche dans les salles de cinéma. Dans la région de Windsor-Essex, cette projection prendra un sens particulier puisque Carson Reaume, élève de 8e année à l’école Mgr-Augustin-Caron. Puis, quelques semaines plus tard, ce résident de LaSalle fera partie de la série télévisée After Camelot -The Kennedy’s.

« Dans le film, je joue la version enfant du personnage principal (Mack Phillips, interprété par Sam Worthington), indique Carson Reaume en entrevue. C’est à 8 ans qu’il passe une première audition, ce qui lui donne un rôle dans une émission de télévision. Depuis, ça continue.

Son aventure dans la production du film The Shack a également commencé par une audition. « Je suis revenu à la maison puis, ils m’ont rappelé pour une deuxième audition, raconte-t-il. Après, j’ai attendu pour un bout de temps puis, mon agent à Toronto, nous a téléphoné avec la bonne nouvelle. »

Non seulement était-il engagé dans une production majeure mais, de plus, il se voyait confier le rôle du personnage principal du film alors qu’il était enfant.

La mère de Carson avoue qu’elle ne connaissait rien de ce milieu lorsque tout a commencé. « C’est du travail, dit-elle. Nous avons dû aller souvent à Toronto pour des auditions et nous avons reçu plus de réponses négatives que positives. » Le processus de sélection tient compte de plusieurs aspects allant de la couleur des yeux à la taille en passant par la capacité des acteurs à convaincre le réalisateur qu’il convient pour le rôle.

Le tournage du film The Shack s’est fait à Vancouver en 2015 où toute la famille s’est rendue pendant une douzaine de jours. Pour sa part, Carson a dû travailler l’équivalent de six jours. « Le reste du temps, nous étions en voyage », ajoute sa mère.

Question travail, le jeune acteur avoue que les journées étaient bien remplies. « Ça débute tôt le matin par l’habillage et le maquillage lorsque c’est nécessaire. Puis, on revient à la roulotte en attendant qu’ils viennent nous chercher pour répéter la scène à tourner ce jour-là », explique le jeune comédien.

La captation de la scène nécessite souvent plusieurs prises. Ce n’est pas toujours évident d’arriver à s’oublier pour devenir le personnage, souligne Carson. De plus, la même scène peut être filmée sous plusieurs angles et l’équipe de tournage doit alors déplacer les caméras, ce qui entraîne des délais. « Parfois, une courte scène exige toute une journée de travail, parfois deux », ajoute l’adolescent.

Carson Reaume a la chance de pouvoir compter sur ses amis malgré le fait qu’il travaille comme acteur. Sa mère tient également à ce qu’il continue à pratiquer des sports « comme tous les enfants de son âge ». Celui qui est tout simplement Carson pour ses amis aimerait plus tard faire de la musique ou être acteur mais… il a encore du temps devant lui.

Daniel Richard