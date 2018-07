(CNW) Le gouvernement du Canada fait des investissements qui contribueront à créer de bons emplois pour les gens de la classe moyenne, à promouvoir le commerce et la productivité, et à stimuler la croissance économique. Le pont international Gordie-Howe appuiera la croissance économique en améliorant les liens entre le Canada et les États-Unis et en permettant la circulation continue des gens et des biens dans un corridor commercial sécuritaire et efficace.

Amarjeet Sohi, ministre de l’Infrastructure et des Collectivités, a annoncé le 26 juin dernier la nomination de Bryce Phillips à titre de nouveau président-directeur général (PDG) de l’Autorité du pont Windsor-Detroit (APWD). Cette nomination fait suite à un processus de sélection ouvert, transparent et basé sur le mérite qui a permis d’attirer divers candidats talentueux et expérimentés de tout le Canada. M. Phillips remplace André Juneau, qui occupait le poste de PDG par intérim de l’APWD depuis décembre 2017.

« Bryce Phillips sera un dirigeant efficace pour la société, et il saura assurer la réussite de ce projet d’infrastructure binational crucial, a indiqué le ministre. J’aimerais également remercier André Juneau pour son dévouement et son expertise au cours de son mandat à titre de PDG par intérim. Son leadership a été essentiel aux progrès considérables réalisés dans le cadre du projet au cours de la dernière année. »

M. Phillips, qui est né et a grandi à Windsor, possède un baccalauréat en génie mécanique de l’Université de Windsor. Il compte plus de 35 années d’expérience variée et a entre autres récemment été vice‑président de Kinectrics. Auparavant, M. Phillips a occupé des postes de leadership importants à la centrale nucléaire de Darlington.

Le nouveau PDG se joint à l’APWD à un moment palpitant du projet de construction du pont international Gordie-Howe. Le processus d’approvisionnement de l’APWD va bon train, et d’importants jalons seront franchis dans les prochaines semaines. Des travaux de construction préliminaires devraient commencer aux États-Unis cet été, et le début officiel de la construction du nouveau pont aura lieu plus tard cette année.

Faits en bref

L’APWD est une société d’État à but non lucratif chargée de gérer le processus d’approvisionnement pour la conception, la construction, le financement, l’exploitation et l’entretien du pont international Gordie-Howe entre Windsor (en Ontario) et Detroit (au Michigan). L’APWD est également chargée de superviser et de gérer la construction et l’exploitation en ce qui concerne le nouveau pont.

Les membres du conseil d’administration de l’APWD sont sélectionnés par le gouvernement du Canada dans le cadre d’un processus ouvert, transparent et basé sur le mérite visant à attirer des candidats hautement qualifiés, tout en tenant compte du désir d’obtenir la parité entre les sexes et de refléter la diversité linguistique, culturelle et régionale du Canada.

André Juneau a d’abord été nommé à titre intérimaire au conseil d’administration de l’APWD en février 2017. En octobre 2017, il s’est retiré du conseil d’administration pour assumer le rôle de chef de l’exploitation (CE), et il est devenu PDG par intérim en décembre 2017. M. Juneau reprendra ses fonctions de membre du conseil d’administration de l’APWD cet automne.

PHOTO: La ville de Detroit vue de Windsor