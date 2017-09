Les effets du travail en position assise sont bien documentés. Ils peuvent se traduire par des problèmes aux articulations, des crampes et parfois affecter certains organes vitaux. En fait, pour ceux qui passent la majorité de leur temps assis derrière un bureau ou devant un écran d’ordinateur, il faut plus que la pratique régulière d’activité physique pour contrecarrer les effets négatifs des longues heures passées en position assise.

Récemment, à la bibliothèque Leddy de l’Université de Windsor, on a installé trois bicyclettes stationnaires pour permettre aux étudiants qui le désirent de faire un peu d’exercice tout en se consacrant à leurs travaux académiques. Une idée qui étonne encore plusieurs personnes ou, à tout le moins, suscite des regards amusés ou interrogateurs mais qui, petit à petit, fait son chemin.

Depuis des années, au Canada, on vante les bienfaits de l’exercice physique pour contrer les effets du travail sédentaire. Une étude menée par Statistique Canada estime que les Canadiens sont assis en moyenne une dizaine d’heures par jour. Le besoin de bouger pour compenser devient évident en regard de cette donnée.

En pratique, cela devient efficace si on fait environ 10 000 pas quotidiennement – environ 8 km – et qu’on s’adonne à un programme d’exercice qui s’appuie sur un engagement de 150 minutes par semaine. C’est le cas d’environ 15 % de la population.

Les bicyclettes stationnaires installées à la bibliothèque favorisent donc une meilleure circulation du sang, et ce, même s’il s’agit d’un exercice relativement léger. Chaque bicyclette est munie d’une tablette sur laquelle les étudiants peuvent déposer leur livre ou encore leur ordinateur portable.

Dans certaines entreprises ou ministères – Santé Canada, Commission de la Fonction publique et Services publics et Approvisionnements – des tapis roulants équipés d’un support pour les ordinateurs ont été installés. Les tentatives faites à ce jour tendent à démontrer que les travailleurs deviennent plus productifs et mentalement plus actifs après une semaine d’acclimatation.

Au niveau du bilan de santé en général, les données parlent de réduction du taux d’épuisement professionnel, légère baisse de poids, réduction de la tension artérielle, baisse du rythme cardiaque au repos, baisse du sucre disponible dans le sang, etc.

Bref, que du positif tant en termes de santé personnelle que de productivité. Cependant, le poids de la culture qui associe travail professionnel ou études avec de longues heures assises sera certainement un défi de taille à surmonter.

Photo : chaque bicyclette est équipée d’une tablette.