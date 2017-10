Depuis 2002, BookFest Windsor offre aux amateurs de littérature aussi bien qu’aux lecteurs occasionnels la chance de rencontrer des auteurs. Certains sont connus, d’autres en sont à leurs premières armes mais ils ont tous en commun une vision du monde et de la vie qu’ils traduisent en mots imprimés.

Cette année, le festival se déroulera sur trois jours du 20 au 22 octobre et la majeure

partie des activités seront présentées au théâtre Capitol à commencer par les rencontres avec des auteurs francophones le vendredi 20 octobre.

Cette année, des élèves auront la chance de rencontrer l’auteur Claude Forand. Deux séances sont planifiées pour permettre à un plus grand nombre d’élèves d’y participer.

Les activités destinées aux francophones et francophiles de la région se poursuivront en début de soirée alors que l’auteur David Bouchet, accompagnée de sa traductrice Claire Holden Rothman, viendront partager certains extraits du roman Soleil, une traduction du livre Sun of a Distant Land. Il faut s’inscrire à l’avance et le prix d’entrée inclut un repas. Entre le lancement des activités et la fermeture du festival, 13 rencontres auront permis d’en apprendre plus sur l’imaginaire des auteurs.

Selon Sarah Jarvis, présidente de l’événement, « encore une fois cette année nous avons le plaisir de présenter un fabuleux festival littéraire. Nous avons aussi ajouté une journée à notre BookFest ». Selon elle, le thème général du BookFest Windsor 2017, The Next 150 « représente une ouverture pour mieux nous découvrir à l’intérieur même de notre communauté ainsi qu’à l’échelle canadienne ».

Pour sa part, Élisabeth Brito, présidente de l’ACFO Windsor-Essex Chatham-Kent a souligné le partenariat avec BookFest qui permet aux francophones d’avoir accès à des auteurs de qualité qui écrivent en français. La programmation détaillée de BookFest Windsor 2017 est disponible sur le site bookfestwindsor.com.