Depuis le 14 février dernier, les entreprises dont les propriétaires sont francophones ou bilingues, ou qui ont des employés pouvant offrir des services en français sont invités à adhérer à la campagne Bonjour/Welcome.

La présidente de l’ACFO Windsor-Essex Chatham-Kent, Elisabeth Brito en a fait l’annonce en primeur devant les membres du Club Richelieu Windsor et leurs invités la veille du lancement de la campagne. Comme le soulignait Mme Brito, « ce mouvement invite les francophones à demander les services en français et les entreprises à afficher leur bilinguisme grâce à des articles promotionnels Bonjour/Welcome ».

L’initiative reprend pour l’essentiel l’esprit de la campagne dite de l’offre active en services de santé lancée dans la région par les réseaux locaux d’intégration des services de santé et soutenue par l’Entité de planification des services de santé en français Érié St.Clair/Sud-Ouest. Les francophones et francophiles qui désirent se faire servir en français peuvent évidemment en faire la demande. Avec Bonjour/Welcome, c’est du côté des entreprises, des commerces et des services que l’on cherche la proactivité.

La campagne est un partenariat entre l’Assemblée de la Francophonie de l’Ontario et l’organisme régionale de défense et de promotion de la francophonie. Au niveau provincial, l’effort a été lancé le 27 octobre dernier et déjà 14 partenaires régionaux se sont joints au mouvement. Deux clientèles sont visées à commencer par les consommateurs puis, les entreprises du secteur privé « sensibilisées à l’importance de l’offre proactive de services en français ».

Lors de sa présentation, Mme Brito a rappelé aux gens présents qu’un million et demi de personnes parlent français en Ontario, un marché intéressant pour les entreprises toujours à la recherche de fidéliser leurs clientèles. À une époque où les consommateurs se tournent de plus en plus massivement vers les achats en ligne, la possibilité de se faire servir dans sa langue ajoute, selon la présidente de l’ACFO, une note positive à l’expérience d’achat. Évidemment, pour les gens d’affaires désireux de rejoindre la clientèle francophone, il importe de sélectionner les nouveaux employés en fonction de leurs compétences dans les deux langues officielles du pays sans oublier d’afficher la disponibilité de prestation de service en français et en anglais.

Pour accompagner les entreprises qui participeront au programme, des services de traduction rapide, de formation linguistique sur les termes propres à certains secteurs de l’économie seront accessibles. De plus, les réseaux de la francophonie pourront être mis à contribution pour recruter du personnel bilingue. Pour orienter les clients ou les consommateurs, une gamme de supports visuels a été mise en place, soit des cartes de comptoir à placer près de la caisse enregistreuse, des autocollants en vitrine ou à l’intérieur de l’établissement, et des épinglettes annonçant Je parle français. « La campagne Bonjour/Welcome renforce le sens identitaire francophone et la valeur ajoutée à communiquer en français », conclut-elle. En fait, c’est simple comme Bonjour/Welcome.

PHOTO: Elisabeth Brito, présidente de l’ACFO WECK