Les organisateurs du second Rendez-Vous qui se tenait récemment à l’église St. Anne de Détroit présentent un bilan mitigé de l’activité. Pour cette édition, ils avaient décidé d’ajouter une deuxième journée en espérant attirer plus de visiteurs sur le site. Malheureusement, au chapitre de l’achalandage, les résultats ont été un peu décevants comme le souligne Elizabeth Bourne, organisatrice de l’événement.

« Le nombre de participants nous a réellement déçus. Nous avions déplacé l’événement pour le faire coïncider avec la French Canadian Heritage Week. L’an dernier, nous l’avions programmé plus tôt mais ce déplacement de dates (22 et 23 septembre) n’a pas donné les résultats attendus. De plus, il y avait le festival Oktoberfest dans le district Eastern Market, pas très loin de l’église St. Anne ».

Pour sa part, John Cooper, fervent partisan et supporteur de tout ce qui touche la francophonie dans la région de Détroit, a souligné que le festival avait attiré quelque 600 personnes et a également évoqué l’autre festival comme une cause potentielle de division de la clientèle. Chose certaine, Mme Bourne entend vérifier le guide des festivals et événements de 2019 avant de fixer une date pour la tenue du prochain Rendez-Vous.

« Les participants ont cependant apprécié la qualité des spectacles, des représentations, des présentoirs historiques et de la nourriture », ajoute Mme Bourne.

Rendez-Vous a également reçu la visite des représentants de la France et du Québec. Ces derniers, qui ont des bureaux à Chicago, ont été impressionnés par l’ensemble de l’activité.

Selon Mme Bourne, malgré un achalandage plus faible, « les revenus ont été supérieurs à ceux de l’an dernier ».

À noter que le Centre communautaire francophone Windsor-Essex-Kent avait mis à la disposition du festival une série de panneaux historiques créés à l’occasion du Tricentenaire. Ceux-ci relatent l’arrivée des premiers Français et l’histoire des francophones dans le Sud-Ouest ontarien au fil des siècles. « Ces panneaux ont eu un franc succès », a conclu l’organisatrice.

PHOTO (courtoisie Rendez-vous): Elizabeth Bourne en compagnie d’une participante.