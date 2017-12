Augmentation de 2,2 % de la taxe foncière en 2018 à Tecumseh

Les propriétaires fonciers de la ville de Tecumseh s’en tirent cette année avec une augmentation de l’ordre de 2,2 % de la taxe foncière. En cours d’année, suite à l’adoption du projet de Loi 148, une augmentation de 10 % avait été envisagée pour répondre aux nouvelles obligations introduites par le gouvernement provincial. Le gouvernement de Kathleen Wynne a fait marche arrière sur certains aspects hautement disputés par les municipalités dont un salaire minimal pour les pompiers volontaires travaillant sur appel.

Gary McNamara s’était élevé contre ces dispositions et, c’est avec satisfaction qu’il a pu, avec son Conseil, présenter un projet de budget équilibré de 24,7 millions $ en progression de 912 000 $ sur le budget de l’année 2017. Ce projet d’équilibre budgétaire est réaliste en regard des résultats des années antérieures où les écarts entre les prévisions et les résultats ont été très minimes. Le budget adopté le 21 novembre sera sanctionné par règlement lors de la réunion du 12 décembre prochain.

Dans le document de près de 300 pages adopté récemment, on retrouve entre autres que la ville planifie créer 4,5 emplois permanents au cours de la prochaine année notamment aux Services financiers, Services corporatifs, Travaux publics, Parc, Aréna et Services récréatifs. Comme la ville a été victime d’inondations importantes au cours des dernières années, plusieurs de ces nouveaux postes seront spécifiquement affectés à ce secteur.

Si la principale source de revenus est toujours le champ de taxation, le principal poste de dépenses est celui des salaires et avantages sociaux qui représente environ 40 % des dépenses annuelles de la ville. Viennent ensuite les mandats donnés par contrats (29 %) et les Achats pour revente (4 %). Encore une fois cette année, la ville prévoit transférer un peu plus d’un million de dollars dans son Fonds de réserve, en légère hausse par rapport à l’an dernier. Du côté de la dette à long terme, les sommes réservées à cet effet sont beaucoup moins importantes cette année en baisse de 85,47 %.

Somme toute, la ville de Tecumseh parvient à maintenir son budget à peu près au même niveau depuis 2016. Quant aux taxes foncières, pour une propriété moyenne de 250 000 $ les prévisions de hausses pour la période de 2019 à 2022 sont en moyenne de 2,6 %.

Photo : le maire de Tecumseh, Gary McNamara.