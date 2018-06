Art in the Park, ce rassemblement d’artisans et d’artistes s’est déroulé sous une température parfaite et dès l’ouverture, le samedi 2 juin, les espaces de stationnement étaient pratiquement impossibles à trouver autour de la propriété du Manoir Willistead. Pour le Club, il s’agit essentiellement d’une activité de financement permettant d’amasser des fonds pour ensuite les distribués dans le cadre des différentes missions de l’organisme de service.

« Sur le plan local, notre Club a une histoire longue et riche d’engagement dans l’amélioration de la communauté, mentionne Colleen Mitchell, la présidente de l’organisme, dans le guide de l’exposition. Au cours des 100 dernières années, nous avons initié le projet de l’hôpital et contribué au développement de différentes associations de bienfaisance tout en appuyant la création de services pour les jeunes et les personnes âgées. »

Selon elle, Art in the Park a permis au Club de donner 1,3 million $ pour la restauration et l’entretien du Manoir Willistead. « Il s’agit d’une de nos plus importantes contributions à la communauté », conclut-elle.

Cependant, ces considérations étaient à des kilomètres de l’intérêt des visiteurs de l’expo-vente qui déambulaient tranquillement d’un kiosque à l’autre, regardant, questionnant les artisans et artistes comme s’ils avaient tout le temps du monde devant eux.

Côté atmosphère, des musiciens étaient répartis un peu partout dans le parc et offraient des styles musicaux variés à ceux qui décidaient de s’asseoir dans l’herbe pour profiter de la musique folk, jazz, et des rythmes acoustiques. Une dizaine de kiosques offraient des menus à ceux qui décidaient de manger sur place sans oublier le patio à l’entrée du manoir qui offraient des plats un peu plus élaborés.

Au total, quelque 300 kiosques où s’arrêter, musarder ou se sustenter. Depuis 40 ans, les gens ont fait de ce rendez-vous un incontournable. Compte tenu de la belle température de samedi, les organisateurs prévoyaient accueillir environ 15 000 personnes ce jour-là.

PHOTO: Les peintures ont toujours la cote.