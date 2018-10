Arlette Cousture a écrit le premier volet de sa série Les filles de Caleb en 1985 s’imposant d’emblée comme une auteure majeure dans la littérature québécoise. L’histoire d’Émilie Bordeleau, jeune femme devenue institutrice déchirée entre sa vocation et son amour pour Ovila Pronovost, s’inscrit rapidement dans l’imaginaire québécois et fait le tour du monde. Une série télévisée en sera tirée et sera diffusée ici et en France.

Dans le cadre du BookFest 2018, dont la programmation a été lancée le 3 octobre dernier chez Biblioasis, Mme Cousture sera sur place le 19 octobre pour rencontrer ses lecteurs lors d’un souper suivi par une session de discussion où Gisèle Hinch agira à titre de modératrice. Cette année, la programmation francophone s’étendra sur trois jours et offrira plusieurs occasions aux membres de la communauté de rencontrer des auteurs francophones. Outre madame Cousture, David Bouchard et Isabelle Larouche seront sur place. David Bouchard, originaire de Saskatchewan, est un auteur Métis particulièrement soucieux du sort des Autochtones. Membre de l’Ordre du Canada pour l’ensemble de ses activités à titre de champion de la culture métisse, il a écrit plus de 50 livres destinés à des lecteurs de tous âges. Le public pourra rencontrer David Bouchard le 17 octobre dans le cadre d’une présentation à l’École des Arts créatifs de l’Université de Windsor, située dans l’édifice patrimonial récemment rénové Armouries.

Isabelle Larouche a déjà 14 livres à son actif et, si l’action de Les filles de Caleb se déroule en Mauricie, plusieurs de ses écrits forment une série autour des villes de Shawinigan et Shipshaw, situées dans la même région. Elle écrit depuis qu’elle est toute petite. Dès ses premières publications, Isabelle s’implique dans la promotion de la littérature jeunesse auprès des écoles et des bibliothèques d’un océan à l’autre du Canada, dans le cadre de diverses tournées d’auteurs. Mme Larouche pour sa part participera à trois panels de discussion le jeudi et le vendredi, toujours au même endroit. D’ailleurs, le 18 octobre, elle animera un atelier d’écriture pour ceux qui veulent éventuellement se lancer dans cette activité.

L’édition 2018 s’étendra du mercredi au dimanche 21 octobre. L’ACFO WECK, les conseils scolaire Viamonde et catholique Providence, le Centre communautaire francophone Windsor-Essex-Kent et le journal Le Rempart sont partenaires dans le volet francophone de cette édition dont le thème est « Le pouvoir de l’histoire ».