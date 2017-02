Peu avant la période des Fêtes, Carole Papineau annonçait à ses collègues et aux élèves de l’Essor qu’elle occuperait un nouveau poste à compter de janvier. La recherche de la personne qui assurera la relève s’est conclue récemment avec la nomination d’Amanda Degagné. Mme Degagné prendra donc les prochaines semaines pour s’immerger dans ses nouvelles fonctions.

« Je n’ai même pas encore rencontré tous les enseignants. Je découvre les activités et toutes les ramifications du travail », mentionne la nouvelle animatrice culturelle.

Originaire de North Bay, Amanda Degagné est arrivée dans la région avec sa famille alors qu’elle était en deuxième année. « J’ai donc étudié à l’école élémentaire Saint-Jean-Baptiste et, ensuite, à E. J. Lajeunesse. Après, j’ai poursuivi ma formation au collège St. Clair à Windsor », raconte-t-elle.

Elle connaît bien la culture des écoles du Csc Providence. Malgré tout, il lui faut maintenant apprivoiser le secteur des activités culturelles et identitaires de l’Essor qui s’est développé au fil des ans en portant la signature de Carole Papineau qui a, en quelque sorte, inventé le poste. Cette dernière va l’accompagner dans cette démarche.

« Jusqu’à date, j’essaie de trouver ma place. Mme Papineau va venir (…) et on va travailler ensemble pour bien comprendre tout ce que ce poste comporte. Il faut travailler avec le Conseil des élèves. Les animateurs juniors de l’Essor ont un rôle vraiment important car ils font les stages de leadership avec les élèves de 5e et 6e et ils vont à Muskoka et à Québec avec ceux de 7e et 8e. Je trouve que c’est là mon rôle le plus important parce que cela aide à préparer les jeunes à leur arrivée au secondaire et ceux du secondaire à exercer leur leadership, ce qui les valorise beaucoup. »

Nul doute que Mme Degagné pour qui la catholicité, la francité et le leadership sont au coeur de son mandat ajoutera une couleur supplémentaire à une communauté scolaire déjà bien enracinée et distincte.

Daniel Richard